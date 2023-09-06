Садівники пояснили, як можна повернути засохлі гортензії до життя

Гортензії є зірками будь-якого саду, однак, якщо їм не приділити певної уваги, рослина може зав’янути. На щастя, є декілька порад, які допоможуть оживити квітку.

Зазвичай гортензії починають в’янути внаслідок посухи, надлишку сонця, пошкодження морозом або шоку від пересадки. Про це повідомляє Express.co.uk.

Гортензії, як правило, витривалі після пересадки, але мають більший ризик загинути в перший сезон. Це може бути тому, що вони адаптуються до нових умов.

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Також може бути проблематично, якщо садівники висаджують гортензії в розпал літа. Влітку висока температура може висушити гортензію.

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Коріння не зможе поглинати воду з такою ж швидкістю, як вода втрачається через велике рясне листя. Це призводить до того, що гортензія в’яне і стає коричневою.

Щоб гортензії повернулися до життя, дуже важливо приділяти їм увагу, коли спекотно, тобто добре поливати їх. Це не займе багато часу. Втім, важливо не перестаратися з поливом, інакше коріння може загнити.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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