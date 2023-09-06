Садоводы объяснили, как можно вернуть засохшие гортензии к жизни

Гортензии являются звездами любого сада, однако если им не уделить определенного внимания, растение может завянуть. К счастью, есть несколько советов, которые помогут оживить цветок.

Обычно гортензии начинают увядать вследствие засухи, избытка солнца, повреждения морозом или шока от пересадки. Об этом сообщает Express.co.uk.

Гортензии, как правило, выносливы после пересадки, но имеют больший риск погибнуть в первый сезон. Это может быть потому, что они адаптируются к новым условиям.

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Также может быть проблематично, если садоводы высаживают гортензии в разгар лета. Летом высокая температура может высушить гортензию.

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Корни не смогут поглощать воду с такой же скоростью, как вода теряется из-за больших обильных листьев. Это приводит к тому, что гортензия увядает и становится коричневой.

Чтобы гортензии вернулись к жизни, очень важно уделять им внимание, когда жарко, то есть хорошо поливать их. Это не займет много времени. Впрочем, важно не переусердствовать с поливом, иначе корни могут загнить.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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