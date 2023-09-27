Садівники пояснили, як заохотити пишне цвітіння троянд: знадобиться люцерна

Для багатьох садівників осінь – це хороша можливість удобрити клумби з трояндами до того, як настануть перші заморозки цього року. Добрива варто вносити за шість-вісім тижнів до середньої дати перших заморозків.

Внесення добрив не тільки захищає кущі від суворих зимових умов, але також може зупинити ріст бур’янів навколо. Про це повідомляє Express.co.uk.

Для цього експерти рекомендують використовувати люцерну. Вона виділяє спирт триаконтанол, від якого троянди набувають особливого блиску.

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Важливо враховувати, що сіно люцерни після поливу може стати матовим, що запобігає просочуванню додаткової води в землю. Люцерна також є неймовірним джерелом азоту, кальцію, заліза, магнію та фосфору, які працюють у поєднанні, щоб створити рясне цвітіння.

Для оптимального внесення добрив найкраще поливати кущі троянд безпосередньо перед підживленням, оскільки це дозволить більш ефективно доставляти поживні речовини до коренів.

Один із способів внесення добрив – замочити гранули люцерни у відрі води на пару годин, щоб вони стали м’якими, і вилити рідину на грядки з трояндами.

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