Найменша дитина в Україні, якій пересадили серце, заспівала гімн (відео)

24 серпня до Дня Незалежності найменша дитина в Україні, яка перенесла трансплантацію серця, виконала гімн. Соломії всього 7 років, а вона вже перенесла серйозну операцію з заміни серця.

Інститут серця МОЗ України опублікував відео з семирічною Соломією, яка співає гімн.

"Найцінніший дарунок - щасливі здорові діти, які будуватимуть твоє майбутнє! Наша Соломійка, найменша дитина в Україні, яка перенесла трансплантацію серця, отримавши серце від маленького донора, співає для нас сьогодні Гімн. Дякуємо всім воїнам, які незламно стоять за нашу незалежність та пишаємось силою духу всього українського народу", – йдеться у повідомленні закладу.

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Нагадаємо, 10 липня 2023 року Інститут серця повідомив, що вперше в Україні провели трансплантацію серця 6-річній дитині. Після операції дитина почувалася добре.

Соломія з пересадженим серцем. Джерело: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv

Соломія з пересадженим серцем. Джерело: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv

Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України - Борис Тодуров спільно з командою лікарів Інституту. Донором для шестирічної Соломії став чотирирічний хлопчик, батьки якого дали згоду на пересадку. Після тривалої операції Соломія прокинулася у палаті та просила води й банан. У серпні 2023 року дівчинку виписали з лікарні.

Раніше мережу розчулило відео з маленьким хлопчиком, який заспівав "Ой у лузі червона калина".

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