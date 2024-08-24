Самый маленький ребенок в Украине, которому пересадили сердце, спел гимн (видео)

24 августа ко Дню Независимости самый маленький ребенок в Украине, перенесший трансплантацию сердца, исполнил гимн. Соломии всего 7 лет, а она уже перенесла серьезную операцию по замене сердца.

Институт сердца Минздрава Украины опубликовал видео с поющей гимн семилетней Соломией.

"Самый ценный подарок - счастливые здоровые дети, которые будут строить твое будущее! Наша Соломийка, самый маленький ребенок в Украине, перенесший трансплантацию сердца, получив сердце от маленького донора, поет для нас сегодня Гимн. Спасибо всем воинам, которые несокрушимо стоят за нашу независимость и гордимся силой духа всего украинского народа", – говорится в сообщении заведения.

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Напомним, 10 июля 2023 года Институт сердца сообщил, что впервые в Украине провели трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. После операции ребенок чувствовал себя хорошо.

Соломия с пересаженным сердцем. Источник: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv

Соломия с пересаженным сердцем. Источник: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv

Трансплантацию выполнил врач-кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины - Борис Тодуров совместно с командой врачей Института. Донором для шестилетней Соломии стал четырехлетний мальчик, родители которого дали согласие на пересадку. После продолжительной операции Соломия проснулась в палате и просила воды и банан. В августе 2023 года девочку выписали из больницы.

Ранее сеть умиляло видео с маленьким мальчиком, который спел "Ой в лугу красная калина".

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