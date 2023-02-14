Сантехніки поділилися простими прийомами прочищення труб на кухні содою та оцтом

Засмічення труб на кухні досить розповсюджене явище. Всередину труб, навіть за наявності захисної сіточки, час від часу потрапляють дрібні залишки їжі та жир. Також на трубах відкладається вапняний наліт.

Є один перевірений ефективний метод прочищення засмічень – це сода та оцет. За допомогою цих речовин можна швидко усунути засмічення в каналізації.

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Завдяки своїм хімічним властивостям всі луги добре розчиняють жир та бруд. Саме тому вони є основою більшості засобів, призначених для чищення засмічення. Багато хто відносить соду саме до лугів, ґрунтуючись на тому, що при впливі оцту вона нейтралізується так само як і будь-яка лужна речовина нейтралізується кислотою.

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Почистити стінки труб від відкладень можна содою без додаткових компонентів, додаючи гарячу воду. Однак, щоб збільшити ефект, харчову соду нейтралізують оцтовою кислотою. Як результат, відбувається реакція з утворенням ацетату натрію та виділенням вуглекислого газу.

Щоб прочистити засмічення в каналізаційній трубі необхідно створити в ній хімічну реакцію. Для цього ідеально підійде сода та оцет (9%). Їдка піна, що утворюється у процесі хімічної реакції цих компонентів, ефективно роз'їдає засмічення.

У зливний отвір насипати 100 г соди, зверху залити 100 мл 9% оцту. Щільно закрити злив пробкою, щоб піна, що утворюється в результаті реакції, не проходила назовні. Потім варто зачекати пів години, після чого пустити гарячу воду сильним струменем – це допоможе проштовхнути засмічення в каналізацію.

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Нагадаємо, до унітаза не можна викидати деякі речі, які можуть засмітити каналізаційні труби. Щоб не було неприємностей, почитайте, що не варто кидати до каналізації.

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