Сантехники поделились простыми приемами прочистки труб на кухне содой и уксусом

Засор труб на кухне довольно распространенное явление. Внутрь труб, даже при наличии защитной сеточки, иногда попадают мелкие остатки пищи и жир. Также на трубах откладывается известковый налет.

Есть один проверенный эффективный метод прочистки засоров – это сода и уксус. С помощью этих веществ можно быстро устранить засор в канализации.

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Благодаря своим химическим свойствам, все щелочи хорошо растворяют жир и грязь. Именно поэтому они являются основой большинства средств, предназначенных для очистки засорения. Многие относят соду именно к щелочам, основываясь на том, что при воздействии уксуса она нейтрализуется так же, как и любое щелочное вещество нейтрализуется кислотой.

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Почистить стенки труб от отложений можно содой без дополнительных компонентов, добавляя горячую воду. Однако, чтобы увеличить эффект, пищевую соду нейтрализуют уксусной кислотой. Как результат происходит реакция с образованием ацетата натрия и выделением углекислого газа.

Чтобы прочистить засор в канализационной трубе, необходимо создать в ней химическую реакцию. Для этого идеально подойдет сода и уксус (9%). Едкая пена, образующаяся в процессе химической реакции этих компонентов, эффективно разъедает засор.

В сливное отверстие насыпать 100 г соды, сверху залить 100 мл 9% уксуса. Плотно закрыть слив пробкой, чтобы образующаяся в результате реакции пена не проходила наружу. Затем следует подождать пол часа, после чего пустить горячую воду сильной струей – это поможет протолкнуть засор в канализацию.

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Напомним, в унитаз нельзя выбрасывать некоторые вещи, которые могут засорить канализационные трубы. Чтобы не было неприятностей, почитайте, что не следует бросать в канализацию.

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