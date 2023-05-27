Суддю Тандира, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, дозволили арештувати

Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю Олексія Тандира, якого підозрюють у наїзді автомобілем на бійця Національної гвардії в Києві. Відповідне рішення підтримали всі 14 членів ради.

Зазначимо, під час засідання Тандир та його захисники стверджували, що від надання біологічних зразків він не відмовлявся. Про це стало відомо з трансляції засідання ВРП.

Прокурор уточнив, що Тандир добровільно надав лише частину необхідних аналізів. Суддя також заявляв, що не був п'яним.

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Нагадаємо, у ніч на 26 травня у Києві сталася смертельна ДТП на блокпосту. Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.

На місці аварії, за даними правоохоронців, суддя мав ознаки алкогольного сп'яніння. Підозрюваний відмовлявся здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків.

Згодом судді оголосили підозру. У разі доведення провини, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

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