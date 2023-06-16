Сьогодні розпочалася сильна магнітна буря: як покращити здоров'я та скільки триватиме

У п'ятницю, 16 червня, Землю сколихнула досить сильна магнітна буря. У цей час люди можуть відчувати головні болі, загальну слабкість та зміну настрою.

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США визначає космічну погоду на кожен місяць та попереджає про небезпечні явища. Згідно з даними сайту Meteoagent, потужність одноденного метеоудару становитиме 4 бали з 10.

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Хоч метеоудар, який розпочався 16 червня, триватиме тільки один день, але розслаблятися не треба. Оскільки вже через два дні очікується новий удар – від 18 по 20 червня.

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Як покращити здоров'я під час магнітних бур

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

Щоб покращити здоров'я в період магнітних бур, дотримуйтеся кількох порад:

1. Стежте за своїм харчуванням, щоб воно було збалансованим. Їжте багато сезонних свіжих овочів, зелені, фруктів та ягід. Відмовтеся від шкідливої та жирної їжі.

2. Споживайте достатню кількістю чистої води, менше – кави, енергетиків та алкогольних напоїв.

3. Робіть зарядку, розтягуйтеся, більше гуляйте на свіжому повітрі.

4. Потрібно висипатися та достатньо відпочивати.

5. Уникайте конфліктів, стресів та емоційних сплесків.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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