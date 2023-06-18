Сьогодні розпочалася найсильніша магнітна буря за весь червень: як довго триватиме

У неділю, 18 червня, розпочалася найпотужніша за весь червень магнітна буря. Вона триватиме три дні і позначиться на здоров'ї деяких людей.

Потужність метеоудару становитиме 5 балів з 10. Про це свідчать дані Meteoagent.

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З 18 по 20 червня триватиме небезпечний період для метеочутливих людей, людей з хронічними хворобами та людей похилого віку. В інші дні місяця буде спокійно.

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

1. Пийте на добу достатньо чистої води, а також зеленого або трав'яного чаю. Краще відмовитися від кави, алкогольних напоїв та енергетиків.

2. Обирайте збалансоване харчування. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень. Експерти не радять проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій та конфліктів.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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