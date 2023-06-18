Сегодня началась сильнейшая магнитная буря за весь июнь: как долго продлится

В воскресенье, 18 июня, началась самая мощная за весь июнь магнитная буря. Она продлится три дня и скажется на здоровье некоторых людей.

Мощность метеоудара составит 5 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные Meteoagent.

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С 18 по 20 июня продлится опасный период для метеочувствительных людей, людей с хроническими болезнями и пожилых людей. В другие дни луны будет спокойно.

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

1. Пейте в сутки достаточно чистой воды, а также зеленого или травяного чая. Лучше отказаться от кофе, алкогольных напитков и энергетики.

2. Выбирайте сбалансированное питание. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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