Землю накроет самая мощная магнитная буря за весь месяц: когда именно

Во второй половине июня Землю покроет мощная магнитная буря. В общей сложности метеоудар продлится три дня и может повлиять на здоровье людей.

Даты магнитных бурь со ссылкой на ученых опубликовали на сайте Meteoagent. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США определяет космическую погоду каждый месяц и предупреждает об опасных явлениях.

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Ближайшая магнитная буря повлияет на атмосферу Земли 16 июня. Ее мощность будет 4 балла из 10.

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Однако уже с 18 по 20 июня включительно ожидается мощный метеоудар за весь июнь. Три дня вспышки на Солнце будут влиять на здоровье людей, а мощность будет составлять 5 баллов.

В другие дни июня магнитные бури будут слабыми в 2 балла.

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Как улучшить самочувствие во время метеоударов

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

Чтобы улучшить здоровье в период магнитных бурь, следуйте нескольким советам:

1. Пейте в сутки достаточно чистой воды, а также зеленого или травяного чая. Лучше отказаться от кофе, алкогольных напитков и энергетики.

2. Выбирайте сбалансированное питание. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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