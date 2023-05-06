Сім‘я буде ласувати вже за 15 хвилин: швидкий рецепт повітряних пончиків

Найшвидший рецепт пухких пончиків,які ви приготуєте за 15 хвилин. Вони виходять дуже повітряні та ніжні

Інгредієнти:

– Кефір – 200 мл

– Цукор – 4 ст. л.

– Яйце – 1 шт.

– Ванілін – 1 щіпка

– Вершкове масло – 50 г

– Борошно пшеничне – 400-450 г

– Розпушувач – 1 ч. л.

– Рослинна олія рафінована – для смаження

1.Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. Додайте до масла яйце та змішайте.

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2. Додайте кефір, перемішайте знову.

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3. Додайте борошно, ванілін та розпушувач. Замісіть нелипнуче до рук тісто.

4. Стіл присипте борошном. На сковорідку налийте велику кількість олії та поставте на вогонь. Розкачайте тісто товщиною 1 см. Двома склянками різного діаметру зробіть пончики.

5. Викладайте пончики у гарячу олію, підсмажте їх з двох боків до рум’яного кольору.

6. Готові пончики охолодіть та подавайте.

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