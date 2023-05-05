Вам знадобиться всього 200 грам фаршу: рецепт бюджетної картопляної запіканки
Ця запіканка швидко готується, не потребує особливих зусиль та економить ваш бюджет.
Інгредієнти:
– 200 г яловичого фаршу
– 500 г картоплі
– 150 г рису
– 1 морква
– 0,5 цибулини
– 200 мл води
– 1 ст. л. томатної пасти
– 2 ст. л. рослинної олії
– 2 ст. л. сметани
– 50 г твердого сиру
– сіль
– спеції за смаком
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Спосіб приготування:
1.Зваріть рис до напівготовності. Натріть моркву та дрібно наріжте цибулю. Обсмажте овочі на сковорідці.
2. Змішайте рис та зажарку з фаршем
3. Зробіть невеликі кульки з рису та фаршу.
4. Наріжте картоплю кружечками.
5. Викладіть картоплю і кульки у змащену олією форму.
6.Запікайте в духовці 20 хвилин при 180 градусах.
7. Приготуйте заливку: змішайте сметану, воду, томатну пасту, сіль, спеції. Залийте сумішшю картоплю з фаршем та поставте у духовку ще на 15 хвилин.
8. Посипте запіканку тертим сиром та відправте в духовку ще на 5 хвилин.
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