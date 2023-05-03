Цибулевий суп: традиційний рецепт французької першої страви

Пропонуємо вам приготувати класичний французький цибулевий суп: густий, наваристий, та неймовірно смачний.

Інгредієнти

– 1 кг ріпчатої цибулі, порізати півкільцями

– 50 грам вершкового масла

– 1 ст.л. цукру

– 2 ч.л. солі

– 3 ст.л. борошна

– 200 мл білого сухого вина

– 1,5 л хорошого курячого або яловичого бульйону

– 50 мл коньяку

– Чорний мелений перець

Для подачі:

4 скибки рустикального пухкого хліба

100 грам напівтвердого сиру (Конте, Грюєр, Емменталь чи іншого).

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Спосіб приготування:

1.Розтопіть вершкове масло, додайте цибулю, сіль та цукор. Тушкуйте на повільному вогні постійно помішуючи, до золотистого кольору цибулі.

2.Посипте цибулю борошном та смажте ще 2–3 хвилини, помішуючи.

3.Налийте вино та доведіть до кипіння на середньому вогні і варіть майже до повного випаровування вина.

4. Налийте бульйон, перемішайте та варіть суп приблизно 40–50 хвилин на маленькому вогні під кришкою. Налийте коньяк та доведіть до кипіння.

Грінки:

1.Розігрійте духовку до 180 ᵒС. Натріть на хліб сир та викладіть на деко. Запікайте до рум‘яності сиру.

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