Луковый суп: традиционный рецепт французского первого блюда
Предлагаем вам приготовить классический французский луковый суп : густой, наваристый и невероятно вкусный.
Ингредиенты
– 1 кг репчатого лука, порезать полукольцами
– 50 грамм сливочного масла
– 1 ст.л. сахара
– 2 ч.л. соли
– 3 ст.л. муки
– 200 мл белого сухого вина
– 1,5 л хорошего куриного или говяжьего бульона
– 50 мл коньяка
– Черный молотый перец
Для подачи:
4 ломтика рустикального рыхлого хлеба
100 грамм полутвердого сыра (Конте, Грюер, Эмменталь или другое).
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Способ приготовления:
1.Растопите сливочное масло, добавьте лук, соль и сахар. Тушите на медленном огне постоянно помешивая, до золотистого цвета лука.
2.Посыпьте лук мукой и жарьте еще 2–3 минуты, помешивая.
3.Налейте вино, доведите до кипения на среднем огне и варите почти до полного испарения вина.
4. Налейте бульон, перемешайте и варите суп около 40–50 минут на маленьком огне под крышкой. Налейте коньяк и доведите до кипения.
Гренки:
1. Разогрейте духовку до 180 ˚С. Натрите сыр и выложите на противень. Запекайте до румяности сыра.
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