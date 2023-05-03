Луковый суп: традиционный рецепт французского первого блюда

Предлагаем вам приготовить классический французский луковый суп : густой, наваристый и невероятно вкусный.

Ингредиенты

– 1 кг репчатого лука, порезать полукольцами

– 50 грамм сливочного масла

– 1 ст.л. сахара

– 2 ч.л. соли

– 3 ст.л. муки

– 200 мл белого сухого вина

– 1,5 л хорошего куриного или говяжьего бульона

– 50 мл коньяка

– Черный молотый перец

Для подачи:

4 ломтика рустикального рыхлого хлеба

100 грамм полутвердого сыра (Конте, Грюер, Эмменталь или другое).

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Способ приготовления:

1.Растопите сливочное масло, добавьте лук, соль и сахар. Тушите на медленном огне постоянно помешивая, до золотистого цвета лука.

2.Посыпьте лук мукой и жарьте еще 2–3 минуты, помешивая.

3.Налейте вино, доведите до кипения на среднем огне и варите почти до полного испарения вина.

4. Налейте бульон, перемешайте и варите суп около 40–50 минут на маленьком огне под крышкой. Налейте коньяк и доведите до кипения.

Гренки:

1. Разогрейте духовку до 180 ˚С. Натрите сыр и выложите на противень. Запекайте до румяности сыра.

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