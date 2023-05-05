Вам понадобится всего 200 грамм фарша: рецепт бюджетной картофельной запеканки
Эта запеканка быстро готовится, не требует особого труда и экономит ваш бюджет.
Ингредиенты:
– 200 г говяжьего фарша
– 500 г картофеля
– 150 г риса
– 1 морковь
– 0,5 луковицы
– 200 мл воды
– 1 ст. л. томатной пасты
– 2 ст. л. растительного масла
– 2 ст. л. сметаны
– 50 г твердого сыра
– соль
– специи по вкусу
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Способ приготовления:
1.Сварите рис до полуготовности. Натрите морковь и мелко нашинкуйте лук. Обжарьте овощи на сковороде.
2. Смешайте рис и зажарку с фаршем
3. Сделайте небольшие шарики из риса и фарша.
4. Нарежьте картофель кружочками.
5. Выложите картофель и шарики в смазанную маслом форму.
6. Запекайте в духовке 20 минут при 180 градусах.
7. Приготовьте заливку: смешайте сметану, воду, томатную пасту, соль, специи. Залейте картофель с фаршем и поставьте в духовку еще на 15 минут.
8. Посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте в духовку еще на 5 минут.
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