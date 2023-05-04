Пицца по-закарпатски: как приготовить аутентичный лангош-лепешку
Лангош – это лепешка с разными топингами – овощами, сыром, зеленью. Немного напоминает пиццу. Лангош подают с соусом на основе сметаны, чеснока и сыра.
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Ингредиенты
Для теста:
– Дрожжи сухие – 1 ч. л.
– Теплая вода – 70 мл
– Сахар – 1 ч. л.
– Вода минеральная газированная – 70 мл
– чеснок, зубчики – 2 шт.
– Мука – 260 г
– Вода – 70 мл
Соль по вкусу
1. Разведите в теплой воде дрожжи с сахаром и оставьте в тепле на 15 минут.
2. В муку добавьте опару, соль, минеральную воду и замесите эластичное тесто. Сформируйте из него шар, накройте пленкой и оставьте на час.
3. Тесто разделите на части и сформуйте лангош, жарьте лепешки на разогретом масле.
4. Измельчите чеснок, смешайте его с водой и мажьте горячий лангош.
5. Добавьте топинги по вкусу и подавайте.
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