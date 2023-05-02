Пышные и душистые: рецепт синабонов от Евгения Клопотенко

UaPortal советует вам приготовить синабоны по рецепту Евгения Клопотенко. Воздушные булочки с корицей, покрытые нежным кремом, покорят ваше сердце.

Ингредиенты:

Для теста:

– 450-500 г муки

– 200 мл молока 2,5%

– 1 ст. л. сахара

– 25 г живых дрожжей прессованных

– 100 г сливочного масла 82,5%

– ½ ч. л. соли

Для начинки:

– 100 г сливочного масла 82,5% (+ для смазывания формы)

– 100-150 г коричневого сахара (тростинного)

– 1-2 ст. л. молотой корицы

Для глазури:

– 250 г крем-сыра

– 1-2 ст. л. лимонного сока

– 2 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления:

1. Заранее извлеките масло из холодильника, чтобы оно стало мягким.

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2. Просейте муку в миску. С одной стороны емкости раскрошите прессованные дрожжи, а с другой – сахар и соль. Перемешайте. Добавьте масло.

3. Налейте молоко и замешайте мягкое и нелипкое тесто.

4. Переложите тесто в смазанную маслом емкость, накройте полотенцем или пленкой. Оставьте в теплом месте без сквозняков на час.

5. Подошедшее тесто выложите на предварительно посыпанный мукой стол, обомните руками и раскатайте в пласт толщиной 2 – 3 мм.

6. Смажьте пласт маслом. Удобнее всего это делать кулинарной кисточкой.

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7. Посыпьте тесто корицей и сахаром.

8. Сверните тесто в рулет. Разделите его на 6 частей.

9. Выложите синабоны на смазанный маслом противень на расстоянии 1 – 2 см. Накройте полотенцем и оставьте на полчаса.

10. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте синабоны 30 минут.

Глазурь:

1.Сделайте крем – творог, сахарную пудру и лимонный сок. Взбейте венчиком.

2. Горячие синабоны хорошо смажьте кремом. Подавайте к чаю или кофе.

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