Піца по-закарпатські: як приготувати автентичний лангош-коржик

Лангош – це коржик з різними топінгами – овочами, сиром, зеленню. Трохи нагадує піцу. Лангош подають з соусом на основі сметани, часнику та кисломолочного сиру.

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Інгредієнти

Для тіста:

– Дріжджі сухі – 1 ч. л.

– Тепла вода – 70 мл

– Цукор – 1 ч. л.

– Вода мінеральна газована – 70 мл

– Часник, зубчики – 2 шт.

– Борошно – 260 г

– Вода – 70 мл

Сіль за смаком

1. Розведіть у теплій воді дріжджі із цукром та залиште у теплі на 15 хвилин.

2. У борошно додайте опару, сіль, мінеральну воду та замісіть еластичне тісто. Зформуйте з нього кулю, накрийте плівкою та залиште на годину.

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3. Тісто розділіть на частини та сформуйте лангош, смажте коржики на розігрітій олії.

4. Подрібніть часник, змішайте його із водою і намастіть гарячий лангош.

5. Додайте топінги за смаком та подавайте.

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