Пухкі та запашні: рецепт сінабонів від Євгена Клопотенка

UaPortal радить вам приготувати сінабони за рецептом Євгена Клопотенка. Повітряні булочки з корицею, вкриті ніжним кремом підкорять ваше серце.

Інгредієнти:

Для тіста:

– 450-500 г борошна

– 200 мл молока 2,5%

– 1 ст. л. цукру

– 25 г живих дріжджів пресованих

– 100 г вершкового масла 82,5%

– ½ ч. л. солі

Для начинки:

– 100 г вершкового масла 82,5% (+ для змащування форми)

– 100-150 г коричневого цукру (тростинного)

– 1-2 ст. л. меленої кориці

Для глазурі:

– 250 г крем-сиру

– 1-2 ст. л. лимонного соку

– 2 ст. л. цукрової пудри

Спосіб приготування:

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1. Заздалегідь витягніть масло з холодильника, щоб воно стало м’яким.

2. Просійте борошно у миску. З одного боку ємності розкришіть пресовані дріжджі, а з іншого – цукор та сіль. Перемішайте. Додайте масло.

3. Налийте молоко та замішайте м’яке та нелипке тісто.

4. Перекладіть тісто у змащену олією посудину , накрийте рушником чи плівкою. Залишіть у теплому місці без протягів на годину.

5. Підійшовше тісто викладіть на попередньо посипаний борошном стіл, обімніть руками та розкачайте у пласт товщиною 2 – 3 мм.

6. Змастіть пласт маслом. Найзручніше це робити кулінарним пензликом.

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7. Посипте тісто корицею та цукром.

8. Скрутіть тісто у рулет. Розділіть його на 6 частин.

9. Викладіть сінабони на змащене маслом деко на відстані 1 – 2 см. Накрийте рушником та лишіть на півгодини.

10. Духовку розігрійте до 180 градусів та випікайте сінабони 30 хвилин.

Глазур:

1.Зробіть крем – сир, цукрову пудру та лимонний сік. Збийте вінчиком.

2. Гарячі сінабони добре змастіть кремом. Подавайте до чаю чи кави.

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