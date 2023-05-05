Рецепт ідеальної української страви, про яку всі забули і яку любив Тарас Шевченко

Вареники – національна українська страва, яку люблять в кожній родині. Їх можна готувати з різного борошна та начинкою на ваш смак.

Відомий кулінар Євген Клопотенко на своєму сайті запропонував приготувати гречані вареники з кисломолочним сиром, які дуже любив Тарас Шевченко. Він трішки допрацював рецепт, а страву найкраще подавати з вершково-медовим соусом або зі сметаною.

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Щоб гречані вареники обов'язково вийшли, Клопотенко дав кілька порад. Він радить змішати гречане борошно з пшеничним у пропорції 1:1, щоб воно добре ліпилося та не мало дуже інтенсивного запаху.

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Коли добре вимішаєте тісто для вареників, то залиште його трохи відпочити в холодильнику. Це потрібно, щоб клейковина розійшлася. Вам може здатися, що воно дуже рихле, але так і має бути.

Для начинки кулінар взяв жирний кисломолочний сир, а вишні можна брати як морожені, так і свіжі. Проте важливо прибрати з ягід зайву рідину, щоб начинка не була занадто рідкою. Можете додати кукурудзяний крохмаль, який всмоктує сік вишень. Начинку треба робити пере самим процесом ліплення.

Щоб страва мала більш насичений гречаний смак, можна використати гречаний мед. Якщо такого немає, візьміть будь-який інший. Його треба змішати з розтопленим на сковороді вершковим маслом.

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Як приготувати вареники з гречаного борошна

Інгредієнти для тіста:

пшеничне борошно – 200 г;

гречане борошно – 200 г;

молоко 2,5% – 300 мл;

яйце – 1 шт. + 1 жовток;

2 ст. ложки сонячної олії;

1 дрібка солі;

1 ч. л. цукру;

вершкове масло – 100 г (для подачі);

гречаний мед – 1 ст. л. (для подачі).

Для начинки:

кисломолочний сир 9% – 300 г;

вишні – 200 г;

цукор – 1 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль.

Покроковий рецепт приготування:

1. Якщо маєте заморожені вишні, то краще їх завчасно розморозити та позбутися рідини.

2. Займіться приготування тіста. Змішайте 200 г пшеничного і стільки ж гречаного борошна в одній місткості. Додайте 1 ч. л. цукру та дрібку солі. Влийте 300 мл молока, 2 ст. л. соняшникової олії, вбийте яйце та додайте жовток.

Місіть тісто доти, поки воно перестане липнути до рук. Зробіть кулю та покладіть в харчову плівку. Потім відправте в холодильник на 30-40 хвилин.

3. Вишні треба дрібно подрібнити та перемішати з 300 г кисломолочного сиру, додати 100 г цукру та 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю.

4. Робочу поверхню притрусіть пшеничним борошном та починайте робити кружечки на вареники. Можете використати склянку, щоб вони були однакової форми. Туди помістіть по 1 ч. л. начинки та добре заліплюйте. Складайте їх на кухонну дощечку.

5. Коли закінчили ліпити вареники, поставте кип'ятити воду. Після закипання посоліть та закиньте вареники, а потім варіть на маленькому вогні. Періодично помішуйте, щоб вони не злипалися. Коли вареники спливли, їх треба варити ще 2-3 хвилини. Потім відкиньте на друшляк.

6. Приготуйте соус. Для цього розтопіть 100 г масла, перелийте в миску та додайте туди 1 ст. л. гречаного меду. Все це добре перемішайте та полийте зварені вареники зверху. Можете додати ще сметану.

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