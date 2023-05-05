Рецепт идеального украинского блюда, о котором все забыли и которое любил Тарас Шевченко

Вареники – национальное украинское блюдо, которое любят в каждой семье. Их можно готовить из разной муки и начинкой по вашему вкусу.

Известный кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте предложил приготовить гречневые вареники с кисломолочным сыром, которые очень любил Тарас Шевченко. Он немного доработал рецепт, а блюдо лучше всего подавать со сливочно-медовым соусом или со сметаной.

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Чтобы гречишные вареники обязательно вышли, Клопотенко дал несколько советов. Он советует смешать гречневую муку с пшеничной в пропорции 1:1, чтобы она хорошо лепилась и не имела очень интенсивного запаха.

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Когда хорошо вымешаете тесто для вареников, оставьте его немного отдохнуть в холодильнике. Это нужно, чтобы клейковина разошлась. Вам может показаться, что оно очень рыхло, но так и должно быть.

Для начинки кулинар взял жирный кисломолочный творог, а вишни можно брать как мороженые, так и свежие. Однако важно убрать из ягод лишнюю жидкость, чтобы начинка не была слишком жидкой. Можете добавить кукурузный крахмал, который впитывает сок вишен. Начинку надо делать перед самим процессом лепки.

Чтобы блюдо имело более насыщенный гречишный вкус, можно использовать гречишный мед. Если такового нет, возьмите любой другой. Его нужно смешать с растопленным на сковороде сливочным маслом.

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Как приготовить вареники из гречневой муки.

Ингредиенты для теста:

пшеничная мука – 200 г;

гречневая мука – 200 г;

молоко 2,5% – 300 мл;

яйцо – 1 шт. + 1 желток;

2 ст. ложки солнечного масла;

1 щепотка соли;

1 ч. л. сахара;

сливочное масло – 100 г (для подачи);

гречишный мед – 1 ст. л. (для подачи).

Для начинки:

кисломолочный творог 9% – 300 г;

вишни – 200 г;

сахар – 1 ст. л.;

кукурузный крахмал.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Если есть замороженные вишни, то лучше их заранее разморозить и избавиться от жидкости.

2. Займитесь приготовлением теста. Смешайте 200 г пшеничной и столько же гречневой муки в одной емкости. Добавьте 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Влейте 300 мл молока, 2 ст. л. подсолнечного масла, вбейте яйцо и добавьте желток.

Месите тесто, пока оно перестанет липнуть в руки. Сделайте шар и положите в пищевую пленку. Затем отправьте в холодильник на 30–40 минут.

3. Вишни следует мелко измельчить и перемешать с 300 г кисломолочного сыра, добавить 100 г сахара и 1 столовую ложку кукурузного крахмала.

4. Рабочую поверхность посыпайте пшеничной мукой и начинайте делать кружочки на вареники. Вы можете использовать стакан, чтобы они были одинаковой формы. Туда поместите по 1 ч. л. начинки и хорошо залепляйте. Складывайте их на кухонную дощечку.

5. Когда кончили лепить вареники, поставьте кипятить воду. После закипания посолите и закиньте вареники, затем варите на маленьком огне. Периодически помешивайте, чтобы они не слипались. Когда вареники всплыли, их нужно варить еще 2-3 минуты. Затем откиньте на дуршлаг.

6. Приготовьте соус. Для этого растопите 100 г сливочного масла, перелейте в миску и добавьте туда 1 ст. л. гречишного меда. Все это хорошо перемешайте и полейте сваренные вареники сверху. Можете добавить еще сметану.

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