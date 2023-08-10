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Шахтарі випадково виявили давньоримський човен у Сербії (фото)

Анастасія Крищук

Шахтарі випадково виявили давньоримський човен у Сербії (фото)

У Сербії виявили залишки стародавньої дерев’яної конструкції римського корабля. Його знайшли шахтарі у великому кар’єрі відкритого вугілля.

Після того, як екскаватор на шахті Дрмно знайшов деревину, експерти з місця колишнього римського поселення, відомого як Вімінаціум, поспішили спробувати зберегти скелет корабля. Це стало другим подібним відкриттям у цьому районі з 2020 року, повідомляє Daily Sabah.

Ймовірно, судно було частиною річкового флоту, який обслуговував розгалужене та високорозвинене римське місто з населенням 45 000 чоловік. Поселення мало іподром, укріплення, форум, палац, храми, амфітеатр, акведуки, лазні та майстерні.

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Провідний археолог Міомір Корац сказав, що попередні знахідки свідчать про те, що корабель може датуватися 3 або 4 століттям нашої ери. Тоді Вімінацій був столицею римської провінції Верхня Мезія і мав порт біля притоки річки Дунай.

Шахтарі випадково виявили давньоримський човен у Сербії (фото)

Археологи вважають, що два кораблі та три каное, виявлені у цьому районі, або затонули, або були покинуті на березі річки.

Розкопки Вімінаціуму тривають з 1882 року, але, за оцінками археологів, вони охопили лише 5% ділянки, яка, за їхніми словами, становить 450 гектарів. Знахідки включають золоті плитки, нефритові скульптури, мозаїки та фрески, зброю та останки трьох мамонтів.

Шахтарі випадково виявили давньоримський човен у Сербії (фото)

Нагадаємо, англійські вчені відновили древні ворота віком 2000 років, які називали дверима у Британію.

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