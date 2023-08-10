Шахтеры случайно обнаружили древнеримскую лодку в Сербии (фото)

В Сербии были обнаружены остатки древней деревянной конструкции римского корабля. Его обнаружили шахтеры в большом карьере открытого угля.

После того, как экскаватор на шахте Дрмно обнаружил древесину, эксперты с места бывшего римского поселения, известного как Виминациум, поспешили попытаться сберечь скелет корабля. Это стало вторым подобным открытием в этом районе с 2020 года, сообщает Daily Sabah.

Вероятно, судно являлось частью речного флота, обслуживавшего разветвленный и высокоразвитый римский город с населением 45 000 человек. Поселение имело ипподром, укрепление, форум, дворец, храмы, амфитеатр, акведуки, бани и мастерские.

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Ведущий археолог Миомир Корац сказал, что предыдущие находки свидетельствуют о том, что корабль может датироваться 3 или 4 веком нашей эры. Тогда Виминаций был столицей римской провинции Верхняя Мезия и имел порт у притока реки Дунай.

Археологи считают, что два корабля и три каноэ, обнаруженные в этом районе, либо затонули, либо были покинуты на берегу реки.

Раскопки Виминациума продолжаются с 1882 года, но, по оценкам археологов, они охватили лишь 5% участка, который, по их словам, составляет 450 гектаров. Находки включают в себя золотые плитки, нефритовые скульптуры, мозаики и фрески, оружие и останки трех мамонтов.

Напомним, английские ученые восстановили древние ворота в возрасте 2000 лет, которые называли дверью в Британию.

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