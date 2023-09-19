Шість цікавих способів, як використати таблетку для посудомийної машини для прибирання дому

Маленькі таблетки для посудомийної машини можуть виявитися дуже ефективними при прибиранні різних ділянок вашого будинку. Так що не соромтеся використовувати їх, щоб заощадить час та гроші.

Видання Sante Plus поділилось маловідомими способами застосування таких чистячих таблеток для щоденного прибирання. Вони виготовлені з інгредієнтів, які борються із жиром, плямами та знищують бактерії.

Читайте також: Чотири поради, як знизити витрату енергії в пральній машині та заощадити

1. Відбілити унітаз таблеткою для посудомийної машини.

Існують тисячі засобів, призначених спеціально для чищення туалетів, але замість того, щоб витрачати гроші на дорогі кошти, просто киньте таблетку для посудомийної машини в унітаз, дайте їй розчинитися і скористайтеся щіткою, що чистить. Для досягнення найкращих результатів залийте гарячу воду та залиште на тридцять хвилин. Потім спустіть воду в унітазі.

Відео дня

2. Помити барабан пральної машини.

Якщо ви думаєте, що барабан вашої пральної машини чистий тільки тому, що ви регулярно перете там одяг, подумайте ще раз, адже правда зовсім в іншому: згодом бруд і пліснява накопичуються і засмічують пристрій пральної машини. Увімкніть пральну машину на повну потужність, залишивши в ній лише одну таблетку для посудомийної машини. Ваша пральна машина буде чистою.

3. Видалення позначок олівцем та маркером зі стін та підлоги.

У відро, наповнене гарячою водою, киньте таблетку для посудомийної машини і дайте їй розчинитися. Далі змочіть розчином губку та протріть поверхні, на яких були каракулі. Якщо пляма особливо стійка, візьміть шматочок таблетки з дна відра і нанесіть його безпосередньо на ділянку, що обробляється.

4. Дезінфекція сміттєвих баків.

Якщо ваш сміттєвий бак продовжує пахнути навіть після того, як його спорожнили, настав час його ретельно очистити. Для цього залийте гарячою водою, покладіть у нього таблетку для посудомийної машини, залиште діяти на годину-дві. При необхідності потріть плями і ретельно промийте під проточною водою.

5. Видалення плям від кави та чаю зі склянок.

Коли ви часто п'єте каву або чай в тих самих чашках, на них завжди з'являються плями. Замість того, щоб класти їх у далеку частину шафи і ніколи більше не використовувати, помістіть їх у велику ємність, наповнену гарячою водою, додайте таблетку для посудомийної машини та залиште на кілька годин, перш ніж промити водою.

6. Дезодоруйте та очистіть котячий туалет.

Щоб вирішити проблему смороду із котячого туалету, раз на тиждень випорожнюйте лоток, наповнюйте його гарячою водою, кладіть у нього таблетку для посудомийної машини і залишайте на ніч, перш ніж прополоскати.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!