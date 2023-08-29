Шість натуральних засобів, які допоможуть позбутися від плісняви у ванній кімнаті

Цвіль – справжня проблема у будинку. Вона не тільки псує зовнішній вигляд, але й шкідлива для здоров'я, тому що може викликати алергію.

Часто пліснява присутня у вологих приміщеннях, наприклад, у ванній. Щоб позбутися її, потрібно проявити особливе терпіння та хитрість. Видання Sante Plus запропонувало ефективні методи порятунку від цієї проблеми.

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Як видалити плісняву у ванній кімнаті?

1. Білий оцет та харчова сода. Одним із найпотужніших засобів від цвілі є поєднання білого оцту та харчової соди.

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Крім швидкого видалення бруду, вапняного нальоту та накипу з різних поверхонь, цей дует також рекомендується для легкого знищення плісняви. Вони натуральні, екологічно чисті та економічні.

Як зробити розчин?

У розпилювачі змішайте гарячу воду з двома столовими ложками харчової соди та склянкою білого оцту.

Потім нанесіть безпосередньо на плями плісняви, ретельно почистивши старою зубною щіткою. Згодом ви помітите, що вони легко зникають.

Коли закінчите, просто змийте теплою водою. Ваші стіни та плитка будуть чистими та блискучими!

2. Перекис водню та харчова сода. Щоб видалити цвіль зі стін та плитки у ванній, також ефективно змішати перекис водню та харчову соду.

Змішайте їх з невеликою кількістю теплої води та рідини для миття посуду.

Нанесіть цей засіб на уражені ділянки серветкою з мікрофібри.

Потім використовуйте стару зубну щітку, щоб видалити всі плями.

3. Сіль. Вона ефективно поглинає вологу та пари з повітря. Насипте в контейнери трохи великої солі і помістіть в кімнатах, де, на вашу думку, проблема плісняви є звичайним явищем. Цей метод допоможе зберегти вологу, яка вбереться сіллю і не прилипне до стін або плитки.

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4. Перекис водню, сіль та харчова сода. Ще одна суміш для видалення цвілі: ви можете приготувати міцний розчин із теплої води, перекису водню, солі та харчової соди. Перелийте все в пульверизатор і розпорошите на ділянки, що обробляються. Після цього витріть.

5. Побутовий спирт та ефірна олія. Щоб почистити плитку у ванній і видалити всі нальоти, стане в нагоді і побутовий спирт: щоб залишити приємний запах, не соромтеся з'єднати його з краплями ефірної олії лаванди. Розпорошіть, залиште і потріть зубною щіткою. Ця суміш дає чудовий результат!

6. Лавандова олія. Відомо також, що лавандова олія запобігає утворенню плісняви.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

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