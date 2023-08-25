Шість помилок, які припускаються всі під час миття вікон

Хороший догляд за вікнами – це гарантія відсутності на них розводів та шарів бруду, які можуть накопичуватися з часом. Однак, неправильне миття може пошкодити наші вікна та скло.

Щоб гарантувати сяючу чистоту вікон, видання Sante Plus розповіло про помилки, яких варто уникати під час очищення скляних поверхонь. Так ви їх точно не подряпаєте та не зіпсуєте.

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6 помилок при митті вікон, які ніколи не слід допускати

1. Чисті вікна в сонячний день. Якщо ви миєте вікна в дні, коли сонце особливо сильне, тепло на їх поверхні може призвести до того, що засіб для чищення дуже швидко висохне, перш ніж ви його навіть витрете. У результаті у вас залишаться стійкі сліди, які важко видалити. Якщо погода не на вашому боці, почніть із найбільш затінених ділянок будинку, поки спека не зменшиться у сонячних приміщеннях.

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2. Розпорошення засобу для чищення на брудні і запорошені вікна. Перед миттям обов'язково попередньо видаліть бруд і пил, що скупчився на шибках. Використовуйте щітку або ручний пилосос, щоб запобігти змішуванню бруду з засобом для чищення. Якщо у вас є москітна сітка, зніміть її, потім змочіть її у теплій мильній воді та почистіть. Потім промийте і дайте висохнути.

Що стосується жалюзі, протріть їх з обох боків планок ганчіркою з мікрофібри. Ви також можете протерти його вологою тканиною, а потім знову протерти сухою тканиною.

3. Утримання від миття вікон. Якщо вікна сильно забруднені, економити на засобах для чищення – погана ідея. Вам потрібно розпорошити більше, якщо ви хочете розчинити і видалити бруд, щоб ви могли повністю його витерти.

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4. Використання уже використаної бавовняної тканини для просушування вікон.

Використання старої тканини призведе до того, що на ваших вікнах залишиться дрібний ворс, і іноді його може бути складно позбутися. Замість цього віддайте перевагу серветкам з мікрофібри з ефектом, що вбирає, щоб відновити блиск вікон, не залишивши і сліду. Вони також чудово справляються з плямами від води та дзеркальним брудом. Крім того, іноді газета — це все, що потрібно, щоби наші скляні поверхні сяяли.

5. Використання скребків на всіх вікнах. Звичайно, не багато хто з нас знає, як користуватися скребком для вікон, не допускаючи попадання води на підлогу. Ось чому краще не дряпати скляну поверхню щоразу, коли ви хочете почистити її. Таким чином, якщо корисно використовувати скребок для великих площ, краще уникати використання на менших поверхнях.

6. Використання абразивних губок для миття вікон. При неправильному очищенні вікон, швидше за все, на них з'являться плями. У такому разі одним із перших рефлексів є використання абразивної губки. Це помилка, яку не слід робити.

При роботі з дуже брудними вікнами абразивна губка має контрпродуктивний ефект, оскільки вона тільки створює подряпини на склі. Щоб вони залишалися блискучими і не пошкодили їх, найкраще використовувати м'яку тканину або м'яку губку, а потім сушити суху тканину.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

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