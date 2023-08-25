Шесть ошибок, которые допускают все во время мытья окон

Хороший уход за окнами – это гарантия отсутствия на них разводов и слоев нечистот, которые могут накапливаться со временем. Однако неправильная мойка может повредить наши окна и стекло.

Чтобы гарантировать сияющую чистоту окон, издание Sante Plu s рассказало об ошибках, которые следует избегать при очистке стеклянных поверхностей. Так вы их точно не поцарапаете и не испортите.

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6 ошибок при мытье окон, которые никогда не следует допускать

1. Чистые окна в Солнечный день. Если вы моете окна в дни, когда солнце особенно сильно, тепло на их поверхности может привести к тому, что чистящее средство очень быстро высохнет, прежде чем вы его даже вытрете. В результате у вас останутся стойкие следы, которые трудно удалить. Если погода не на вашей стороне, начните с самых затененных участков дома, пока жара не уменьшится в солнечных помещениях.

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2. Распыление чистящего средства на грязные и пыльные окна. Перед мойкой обязательно предварительно удалите грязь и пыль, скопившуюся на стеклах. Используйте щетку или ручной пылесос для предотвращения смешивания грязи с чистящим средством. Если у вас есть москитная сетка, снимите ее, затем смочите в теплой мыльной воде и почистите. Затем промойте и дайте высохнуть.

Что касается жалюзи, протрите их с обеих сторон планок тряпкой из микрофибры. Вы также можете протереть его влажной тканью, а затем снова протереть сухой тканью.

3. Удержание от мытья окон. Если окна сильно загрязнены, экономить на чистящих средствах – плохая идея. Вам нужно распылить больше, если вы хотите растворить и удалить грязь, чтобы вы могли полностью его вытереть.

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4. Использование уже использованной хлопковой ткани для просушки окон.

Использование старой ткани приведет к тому, что на ваших окнах останется мелкий ворс и иногда его может быть сложно избавиться. Вместо этого отдайте предпочтение салфеткам из микрофибры с впитывающим эффектом, чтобы восстановить блеск окон, не оставив и следа. Они также отлично справляются с пятнами от воды и зеркальной грязью. Кроме того, иногда газета – это все, что нужно, чтобы наши стеклянные поверхности сияли.

5. Использование скребков на всех окнах. Конечно, не многие из нас знают, как пользоваться скребком для окон, не допуская попадания воды на пол. Вот почему лучше не царапать стеклянную поверхность всякий раз, когда вы хотите почистить ее. Таким образом, если полезно использовать скребок для больших площадей лучше избегать использования на меньших поверхностях.

6. Использование абразивных губок для мытья окон. При неправильном очищении окон, скорее всего, на них появятся пятна. В этом случае одним из первых рефлексов является использование абразивной губки. Это ошибка, которую не следует совершать.

При работе с очень грязными окнами абразивная губка обладает контрпродуктивным эффектом, поскольку она только создает царапины на стекле. Чтобы они оставались блестящими и не повредили их, лучше использовать мягкую ткань или мягкую губку, а затем сушить сухую ткань.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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