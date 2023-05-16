Шість речей, які категорично не можна класти на стіл

З давніх-давен стіл вважався найчистішим та енергетично сильним місцем в будинку. Наші предки помічали, що деякі предмети, залишені на столі, притягують неприємності.

Класти щось на стіл, крім їжі і предметів домашнього вжитку, вважалося поганою ознакою. Ось так ви запросите в дім біди, нещастя та нашкодите сімейному благополуччю, а також позбудетеся фінансів.

У TikTok-каналі "Коріння: культурні традиції" назвали шість речей, які категорично заборонено класти на стіл та залишати там.

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1. Головний убір. Здавна українці з повагою ставилися до столу, яким вживали їжу. За прикметами, кидання головного убору на нього принесе такі наслідки:

виникнуть великі фінансові проблеми у всіх жителів дому;

виникатимуть часті сварки щодо дрібниць;

в домі можуть завестися миші та мурахи;

у власника головного убору може з'явитися частий головний біль.

2. Гроші. Одна з прикмет говорить, що класти гроші на стіл в жодному разі не можна. Це може стати причиною безгрошів'я та збитків, адже гроші просто відвернуться від вас.

Повір'я стосуються не тільки купюр, але й гаманець не рекомендують залишати на столі. Вважається, якщо гроші лежать на столі, то таким чином ви даєте зрозуміти, що не особливо дорожите ними та виставляєте на загальний огляд. Таке ставлення до коштів неминуче призводить до збитків та бідності.

Вважається, що гроші залишені на столі будуть витрачені даремно або спровокують появу великих втрат.

3. Букети із засушених квітів. Наші предки вважали, що цього категорично не можна робити, бо все мертве, до якого належать і сухі квіти, притягує негативну енергетику в дім. Якщо не послухати цієї поради, то можуть виникнути такі проблеми:

головний біль після прийому їжі;

хворітимуть усі, хто їсть за столом, прикрашеним засохлими квітами.

Тому замість сухих квітів краще поставити горщик зі свіжими квітами та рослинами, що приносить позитивну енергетику.

У давнину померлих клали на обідній стіл для прощання, тому предки українців вважали стіл провідником між потойбічним та нашим світом. З цієї причини і виникла прикмета: якщо кидати речі на стіл, то так можна викинути з життя фінансовий добробут та здоров'я. Особливо це стосується ключів.

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4. Ключі. Наші передки вірили, якщо ключі лежать на обідньому столі, то так притягують злодіїв у житло, бідність та борги, спровокує сильні сварки у родині.

5. Ніж. У ножа є здатність накопичувати та передавати негативну енергетику, яку він може виплеснути на домочадців, внаслідок чого вони сваряться між собою.

Якщо класти ніж на стіл, то у жителів будинку почнеться безсоння, проблеми зі здоров'ям, а сімейний бюджет вичерпається.

6. Порожній посуд. Українці вважали, що в кожній порожній посудині може оселитися нечиста сила, яка може отруїти всю їжу на столі. Також такий посуд притягує енергетику бідності, а продукти на столі з'являтимуться дедалі рідше.

Порожня пляшка може втягнути в себе щастя і удачу людини, що сидить поруч.

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