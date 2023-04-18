Широкі, вузькі, довгі чи короткі: які шорти будуть модними навесні та влітку 2023 (фото)

Цієї весни та влітку модницям та модникам варто звернути увагу не лише на вишиванки та квітчасті сукні, а й на шорти. Причому різних фасонів й кольорів.

Можні експерти з видання The Guardian зауважили, що "шорти підходять цього сезону для будь-якого одягу – від офісного до весільного". Зокрема, зазначається, що провідні дизайнери (The ​​Row, Givenchy, Max Mara) радять шорти як офісний одяг як для чоловіків, так і для жінок.

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Наприклад, можна поєднувати піджак з джинсовими шортами, доповнювати стиль блузою або додавати до образу жилет.

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Зокрема, для прогулянок містом можна обрати приталені шорти середньої довжини. Шорти із завищеною талією, або шорти-бермуди до колін будуть більш доречними для офісу, якщо ви до них підберете піджак.

На святкування якоїсь події можна одягнути шорти під підбори, а лук доповнити шовковою жилеткою.

Що стосується кольорів – то тут все залежатиме від того, які вам подобаються, та які вам підходять. Можна сміливо підібрати до модного образу жовтий, червоний, синій, сірий, чорний, білий, чи яскраво рожевий – аби лише у такому одязі вам було комфортно.

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Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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