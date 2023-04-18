Широкие, узкие, длинные или короткие: какие шорты будут модными весной и летом 2023 года (фото)

Этой весной и летом модницам и модникам стоит обратить внимание не только на вышиванки и цветастые платья, но и на шорты. Причем разных фасонов и цветов.

Мощные эксперты по изданию The Guardian отметили, что "шорты подходят в этом сезоне для любой одежды – от офисной до свадебной". В частности, отмечается, что ведущие дизайнеры (The Row, Givenchy, Max Mara) советуют шорты как офисную одежду как для мужчин, так и для женщин.

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Например, можно сочетать пиджак с джинсовыми шортами, дополнять стиль блузой или добавлять в образ жилет.

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В частности, для прогулок по городу можно выбрать приталенные шорты средней длины. Шорты с завышенной талией, или шорты-бермуды до колен будут уместнее для офиса, если вы к ним подберете пиджак.

На празднование какого-нибудь события можно одеть шорты под каблуки, а лук дополнить шелковой жилеткой.

Что касается цветов – то все будет зависеть от того, какие вам нравятся, и какие вам подходят. Можно смело подобрать к модному образу желтый, красный, синий, серый, черный, белый или ярко-розовый – лишь бы в такой одежде вам было комфортно.

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Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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