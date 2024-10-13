Шокуюча знахідка: в Індонезії спіймали акулу, всередині якої виявилися рештки зниклої безвісти дайверки

Індонезійський рибалка впіймав акулу, яка здавалася хворою і вирішив обробити улов прямо на березі. Він був приголомшений, коли всередині акули знайшов людські останки, що не встигли перетравитися.

Фрагменти людського тіла були ідентифіковані завдяки експертизі. З'ясувалося, що акула з'їла громадянку США Коллін Монфор, яку влада Індонезії розшукувала протягом восьми днів. Про це пише Bild.

Коллін і Майк Монфори приїхали з Мічигану до Індонезії на сім тижнів. Вони планували провести тривалу відпустку, займаючись дайвінгом у водах Індійського океану.

26 вересня подружжя разом з групою туристів та інструктором вирушили на пляж поблизу архіпелагу Алор, щоб зануритися на глибину 7 метрів. Проте в якийсь момент групу захопила сильна течія. Усі дайвери, окрім Коллін, змогли повернутися на човен, а американка зникла безвісти в морі.

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Рятувальники не припиняли пошуків, проте через вісім днів крапку в пошуках поставила впіймана акула.

"Акулу спіймали, бо вона була нездорова. Я подумав, що вона проковтнула пластик чи рибальську сітку. Її розкрили і всередині опинилися останки жінки в чорному водолазному костюмі", – розповів рибалка.

Чоловік померлої жінки переконаний, що тварина не причетна до її загибелі. Майк припускає, що Коллін потонула або померла внаслідок якогось нападу, а вже після цього її тіло було знайдене та з'їдене акулою. Індонезійська влада повідомила, що ведеться розслідування для перевірки цієї версії.

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