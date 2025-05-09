Сі Цзіньпін виразив підтримку Путіну у питанні війни в Україні

Під час візиту до Москви 8 травня голова Китаю Сі Цзіньпін публічно заявив про підтримку Росії, назвав Володимира Путіна стратегічним партнером у формуванні нового світового порядку та підтвердив узгоджену позицію щодо війни в Україні. У спільній заяві після переговорів лідери обох країн підкреслили, що врегулювання конфлікту можливе лише через "усунення його першопричин" — формулювання, що повторює ключові тези російської пропаганди: зокрема, про загрозу від розширення НАТО, "утиски російськомовного населення", а також обмеження мови й культури в Україні.

Про це пише Reuters. Видання зазначає, що така позиція Китаю, відображена у заяві, фактично посилює дипломатичні позиції Кремля на тлі західного тиску, спрямованого на припинення війни.

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Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Росія мають бути "справжніми сталевими друзями, перевіреними численними випробуваннями". Він і Путін також домовилися про поглиблення співпраці у всіх ключових сферах, включаючи оборонну, і заявили про спільний спротив курсу США, спрямованому на стримування обох країн.

Окрім того, лідери висловили намір особисто контролювати основні напрямки партнерства, а також працювати над збільшенням обсягів торгівлі та інвестицій до 2030 року.

Нагадаємо, Трамп закликав Путіна припинити атаки по Києву та до заключення мирної угоди.

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