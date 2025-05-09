Си Цзиньпин выразил поддержку Путину в вопросе войны в Украине

Во время визита в Москву 8 мая глава Китая Си Цзиньпин публично заявил о поддержке России, назвал Владимира Путина стратегическим партнером в формировании нового мирового порядка и подтвердил согласованную позицию по войне в Украине. В совместном заявлении после переговоров лидеры обеих стран подчеркнули, что урегулирование конфликта возможно только из-за "устранения его первопричин" — формулировки, повторяющей ключевые тезисы российской пропаганды: в частности, об угрозе расширения НАТО, "притеснения русскоязычного населения", а также ограничения языка и культуры в Украине.

Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что такая позиция Китая, отраженная в заявлении, фактически усиливает дипломатические позиции Кремля на фоне западного давления, направленного на прекращение войны.

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Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия должны быть "настоящими стальными друзьями, проверенными многочисленными испытаниями". Он и Путин также договорились об углублении сотрудничества во всех ключевых сферах, включая оборонную, и заявили о совместном сопротивлении курсу США, направленному на сдерживание обеих стран.

Кроме того, лидеры выразили намерение лично контролировать основные направления партнерства, а также работать над увеличением объемов торговли и инвестиций до 2030 года.

Напомним, Трамп призвал Путина прекратить атаки по Киеву и заключить мирное соглашение.

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