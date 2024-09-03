Сидіть вдома й позачиняйте вікна: на території Чорнобиля розгорілася серйозна пожежа

Сьогодні, 3 вересня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Причиною цього є пожежі в екосистемах, що спричинили задимленість та неприємний запах у столиці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації в Telegram. Згідно з інформацією, на території Броварського району Київщини триває горіння торфу на площі 3,74 га.

За темою: Як очистити повітря у квартирі: 3 корисні лайфхаки

Саме ці осередки пожеж можуть бути основною причиною погіршення повітря у Києві. Мешканцям міста рекомендують зачинити вікна та уникати довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі, особливо в місцях, де відчувається задимленість.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Facebook, що на території зони відчуження Чорнобильської АЕС також зафіксовані пожежі. Лісова підстилка там горить на площі близько 20 га. Для запобігання поширенню пожеж залучені рятувальні підрозділи та спеціальна техніка.

На цей час, за інформацією ДСНС, радіаційний фон у зоні відчуження залишається в межах норми. Всі відповідальні служби працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі, а ситуація перебуває під контролем Київської обласної військової адміністрації.

Руслан Кравченко звернувся до мешканців Київщини з попередженням про можливе задимлення через тління торфовищ та пожежі. Він рекомендував обмежити перебування на відкритому повітрі та зачиняти вікна, щоб уникнути негативного впливу на здоров'я.

Про подальший розвиток ситуації мешканців Києва та Київщини будуть оперативно інформувати. Керівництво області та відповідальні служби продовжують моніторинг ситуації і вживають всі необхідні заходи для її стабілізації.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року мешканців Тернополя закликали не виходити на вулиці після нічної атаки росіян.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!