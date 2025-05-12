Сильний вітер та грози: прогноз погоди в Україні на 13 травня

Протягом тижня з 12 по 18 травня в Україні утримається прохолодна та нестабільна погода. Очікуються дощі різної інтенсивності, поривчастий вітер і грози. Похолодання спричинене активізацією циклонів та надходженням холодного повітря з півночі Європи.

Про це повідомляє Meteoprog. У віторок, 13 травня, дощі пройдуть переважно на Лівобережжі вночі, а вдень охоплять більшість регіонів країни. Без опадів залишаться лише Крим і Приазов’я. Місцями можливі грози. Вітер змінить напрямок на північно-західний, подекуди з поривами під час гроз. Температура вночі збережеться на рівні +2…+7 градусів, у західних та північних регіонах імовірні заморозки. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів, а на півдні, в Криму та Закарпатті – до +19.

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Очікується, що аналогічна погода збережеться і в середині тижня, тому варто бути готовими до дощових та прохолодних днів.

Раніше ми розповідали, що новий тиждень принесе в Україну похолодання та опади.

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