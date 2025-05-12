Сильный ветер и грозы: прогноз погоды в Украине на 13 мая

В течение недели с 12 по 18 мая в Украине сохранится прохладная и нестабильная погода. Ожидаются дожди разной интенсивности, порывистый ветер и грозы. Похолодание обусловлено активизацией циклонов и поступлением холодного воздуха с севера Европы.

Об этом сообщает Meteoprog. Во вторник, 13 мая, дожди пройдут преимущественно на Левобережье ночью, а днем охватят большинство регионов страны. Без осадков останутся только Крым и Приазовье. Местами возможны грозы. Ветер сменит направление на северо-западное, кое-где с порывами во время гроз. Температура ночью сохранится на уровне +2… +7 градусов, в западных и северных регионах возможны заморозки. Днем столбики термометров поднимутся до +15 градусов, а на юге, в Крыму и Закарпатье – до +19 градусов.

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Ожидается, что аналогичная погода сохранится и в середине недели, поэтому следует быть готовыми к дождливым и прохладным дням.

Ранее мы рассказывали, что новая неделя принесет в Украину похолодание и осадки.

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