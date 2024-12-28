Сили оборони знищили склад з Шахедами в Орловській області РФ

У четвер, 26 грудня, Повітряні сили України спільно з іншими підрозділами Сил оборони здійснили удар по укріпленому об'єкту російських збройних сил. Він базувався в Орловській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. "Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який складався з низки бетонних захищених споруд", – зазначається у повідомленні.

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Повідомляється, що ця бойова операція значно ослабила здатність противника здійснювати авіанальоти ударними безпілотниками на об'єкти цивільної інфраструктури України.

"Збройні сили України володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил РФ. Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі", – додали в Генштабі.

Нагадаємо, 26 грудня дрони атакували Бєлгородську область РФ. В наслідок удару було знеструмлено 6 населених пунктів.

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