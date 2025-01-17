Сили спеціальних операцій взяли у полон та знищили окупантів, які стратили воїнів ТрО (відео)

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ вистежили російських солдатів, які вбили двох українських військовополонених: частину ворожих бійців ліквідували, трьох – взяли в полон, вони вже дають свідчення. "Російські війська розстріляли двох бійців Сил територіальної оборони України, яких вони взяли у полон декілька днів тому на одному з напрямків. Вони думали, що їхній злочин залишиться безкарним.

Тим часом один з підрозділів Сил спеціальних операцій ретельно планував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових.Про це повідомляє пресслужба ССО.

Коли оператори ССО висунулися на виконання спеціальних дій, вони знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон".

Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40 арктичної бригади. На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох військових Сил тероборони України та доповіли про це командиру своєї роти.

Ротний по рації наказав росіянам стратити українських військових. Бійці ТРО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними "Ярий", "Лебідь", "Бум" та "Білий".

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Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а от "Ярого" разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення.

Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місяця.

ССО нагадують: страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції та є воєнним злочином.

"Заслужене покарання буде для кожного, хто чинить воєнні злочини проти України. Працюємо далі".

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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