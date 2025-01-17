Силы специальных операций взяли в плен и уничтожили окупантов, казнивших воинов ТрО (видео)

Бойцы Сил спецопераций ВСУ выследили российских солдат, убивших двух украинских военнопленных: часть вражеских бойцов ликвидировали, троих – взяли в плен, они уже дают показания. "Русские войска расстреляли двух бойцов Сил территориальной обороны Украины, которых они взяли в плен несколько дней назад в одном из направлений. Они думали, что их преступление останется безнаказанным.

Между тем одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Когда операторы ССО выдвинулись на выполнение специальных действий, они уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен.

Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40 арктической бригады. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных сил терробороны Украины и доложили об этом командиру своей роты.

Ротный по рации приказал россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТРО услышали это и бросились бежать, но по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый".

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Трое последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания.

Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца.

ССО напоминают: казнь военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции и военным преступлением.

"Заслуженное наказание будет для каждого, кто совершает военные преступления против Украины. Работаем дальше".

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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