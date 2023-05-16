Символізувала високий статус у суспільстві: в Ізраїлі знайшли каблучку, якій 1400 років

На древній виноробній фабриці в Ізраїлі археологи знайшли золоту каблучку з аметистом, віком 1400 років. Як повідомляють археологи, прикрас виготовили близько VII століття нашої ери і вона, можливо, було сімейною реліквією, яка передавалась нащадкам.

Про це пише Daily Mail.

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Амір Голагані, вчений, який спеціалізується древніх ювелірних виробах висловив припущення, що каблучкою володіла заможна людина, адже в старовину такі прикраси показували високий статус володаря.

Зацікавив археологів і аметист, який був вставлений у каблучку. Раніше люди вірили, що цей камінь запобігає похміллю.

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"Можливо, що каблучка належала власнику складу, майстру або просто відвідувачу, який загубив свою коштовність, поки ми нарешті не знайшли його", – сказав археолог та керівник групи, яка проводила розкопки на території виноробні Елі Хаддад.

Нагадаємо, ми вже писали про страшну загибель альтамурської людини, яка жила понад 100 000 років тому.

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