Синоптики попереджають про аномалії у вересневій погоді

Погода в Україні у вересні дивуватиме помірним теплом. Навіть нічні температури повітря залишатимуться високими.

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди на вересень, який передбачає значні відхилення від кліматичних норм. Так, середня місячна температура повітря очікується на 2 градуси вище за звичайні показники й становитиме 15-20 градусів тепла по країні.

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За словами синоптиків, такий температурний режим є нетиповим для вересня і більше характерний для літніх місяців. Водночас кількість опадів прогнозується в межах багаторічних значень, що може спричинити певні погодні аномалії.

Погодна карта на вересень. Джерело: Facebook.com/tala.didenko

Попри загальне потепління, у другій половині місяця очікується зниження температури та можливі заморозки, особливо в гірських районах та північних областях.

Тим часом синоптиця Наталка Діденко повідомила, якою буде погода в Україні у п'ятницю, 6 вересня.

За її прогнозом, тепла погода утримається. Прогнозується 29 градусів, проте вночі буде прохолодніше – 19 градусів.

Вона попередила про сильний вітер, швидкість якого буде сягати подекуди до 20 метрів за секунду.

"Найближчими днями погода в Україні не зазнаватиме істотних змін - буде багато сонця та мʼякого "бабиного" тепла", – додала Діденко.

Синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував погоду в Україні на вихідні, 7 та 8 вересня.

За його даними, у суботу, 7 вересня, в усіх областях України опадів не очікується. Вдень у більшості областей утримається 30 градусів тепла, ночі прохолодніше – до 20 градусів.

У неділю, 8 вересня, дощитиме у Криму та місцями у південних областях. Можливі грози. Температура повітря вночі від 13 до 18, а вдень до 28 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз, коли чекати перше осіннє похолодання в Україні.

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