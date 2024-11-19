Скільки коштуватиме електроенергія з 1 грудня

В Україні діє диференційована система тарифів на електроенергію. Базовий тариф для більшості споживачів становить 4,32 грн за кВт*год. Проте для власників електричного опалення передбачена спеціальна ставка у розмірі 2,64 грн за кВт*год.

Пільговий тариф для електроопалення діє з 1 жовтня по 30 квітня, але має обмеження – місячне споживання не повинно перевищувати 2000 кВт*год. У разі перевищення цього ліміту застосовується стандартний тариф 4,32 грн за кВт*год. Важливо зазначити, що знижений тариф доступний лише за умови встановлення електроопалювальних установок відповідно до законодавчих вимог. Про це пише OBOZ.UA

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Додаткові можливості економії надають багатозонні лічильники. При використанні двозонного обліку в нічний період (23:00-07:00) вартість електроенергії становить 2,16 грн за кВт*год. Тризонний облік пропонує три різні ставки: нічний тариф (23:00-07:00) – 1,728 грн, напівпіковий (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) – 4,34 грн, та піковий (8:00-11:00, 20:00-22:00) – 6,48 грн за кВт*год.

Експерти рекомендують встановлювати тризонний лічильник лише за умови значного споживання електроенергії та можливості контролювати час використання електроприладів, уникаючи пікових годин.

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