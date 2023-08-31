Скільки років єгипетським пірамідам насправді: пояснення вчених

Єгипетські піраміди завжди були символами влади стародавніх фараонів та майстерності технологічного будівництва. Проте давність їх виникнення та призначення завжди були предметом дебатів серед вчених.

Коли ж саме з'явилися перші піраміди, і чому вони були побудовані, розбиралося видання Live Science.

Зазначається, що перша піраміда в Єгипті була побудована фараоном Нечерихетом (Джосером), який правив майже 4700 років тому. Вона складається з шести шарів і спочатку була побудована як тип прямокутної гробниці, відомої сьогодні як мастаба, а потім була розширена в ступінчасту піраміду.

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Понад тисячоліття потому остання піраміда Стародавнього Єгипту, побудована для фараона, була побудована для Яхмоса I приблизно 3500 років тому. Після цього єгипетські правителі були поховані в підземних гробницях в Долині Царів.

Видання пише, що стародавні єгипетські піраміди були побудовані приблизно між 2700 роками до н.е. і 1500 роками до нашої ери.

Піраміда Джосера

Її будівництвом керував чоловік, якого звали Імхотеп, якого вважають першим архітектором в Єгипті. Він будував з каменю.

Професор історії Колумбійського університету Марк Ван Де Міроп зауважив: "Існує напис із його іменем у поєднанні з іменем Джосера, у якому він названий головним скульпторами. У пізнішому Стародавньому Єгипті його вважали мудрецем".

Чому єгиптяни будували піраміди?

Дослідники досі не впевнені, чому саме фараони вирішили використовувати піраміди для своїх поховань.

Багато єгиптологів припускали, що ступінчаста піраміда утворювала своєрідні "сходи" для царя, щоб піднятися на небо, дехто припускав, що піраміди захищали гробниці від крадіїв.

Релігійні причини також могли бути важливим фактором. Мирослав Вернер, почесний професор єгиптології Карлового університету в Чеській Республіці, повідомив Live Science в електронному листі, що "ймовірно, за ідеєю будівництва пірамід стояли релігійні причини".

Зростання впливу культу сонця могло призвести до бажання будувати споруди, які сягали б вище в небо. Вернер зауважив, що в уривку з тексту, який датується приблизно 4400 роками, говориться: "Нехай небо зробить сонячне світло для вас сильним, нехай ти піднімешся до неба як Око Ра".

Массіміліано Нуццоло, науковий співробітник Інституту середземноморських і східних культур Польської академії наук у Варшаві, зауважив, що інтерес до сонячного культу зріс після будівництва ступінчастої піраміди.

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Побудовано на тисячоліття

Якими б не були причини будівництва пірамід, єгипетські фараони будували їх більше тисячоліття. Фараон Снеферу (правління близько 2575–2551 рр. до н. е.) побудував перші справжні піраміди (піраміди з плоскими сторонами) у Дахшурі. Вони складалися з зігнутої піраміди (названої так через незвичайний кут) і Червоної піраміди (названої за своїм кольором). Велика піраміда в Гізі, єдине з семи стародавніх чудес світу, яке все ще стоїть, була побудована Хуфу (правління близько 2551–2528 рр. до н. е.), тоді як Хефрен (правління приблизно 2520–2494 рр. до н. е.) побудував ще одну велику піраміду разом із Великий Сфінкс в Гізі.

"Незрозуміло, чому єгипетські фараони припинили будівництво пірамід, але, можливо, причиною цього були проблеми безпеки. Попри те, що їх, ймовірно, важче пограбувати, ніж мастаби, єгипетські піраміди були розграбовані в давні часи, і фараони, можливо, сподівалися, що будівництво їхніх гробниць у Долині Царів ускладнить їх розграбування", – пише видання.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли скарб віком 1,4 тисячі років.

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