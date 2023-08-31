Сколько лет на самом деле египетским пирамидам: объяснение ученых

Египетские пирамиды всегда являлись символами власти древних фараонов и мастерства технологического строительства. Однако давность их возникновения и предназначения всегда были предметом дебатов среди ученых.

Когда же появились первые пирамиды, и почему они были построены, разбиралось издание Live Science.

Отмечается, что первая пирамида в Египте была построена фараоном Нечерихетом (Джосером), правившим почти 4700 лет назад. Она состоит из шести слоев и первоначально была построена как тип прямоугольной гробницы, известной сегодня как мастаба, а затем расширена в ступенчатую пирамиду.

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Свыше тысячелетия спустя последняя пирамида Древнего Египта, построенная для фараона, была построена для Яхмоса I примерно 3500 лет назад. После этого египетские правители были захоронены в подземных гробницах в Долине Царей.

Издание пишет, что древние египетские пирамиды были построены примерно между 2700 годами до н. и 1500 лет до нашей эры.

Пирамида Джосера

Ее строительством руководил мужчина, по имени Имхотеп, которого считают первым архитектором в Египте. Он строил из камня.

Профессор истории Колумбийского университета Марк Ван Де Мироп отметил: "Существует надпись с его именем в сочетании с именем Джосера, в котором он назван главным скульпторами. В более позднем Древнем Египте его считали мудрецом".

Почему египтяне строили пирамиды?

Исследователи до сих пор не уверены, почему фараоны решили использовать пирамиды для своих захоронений.

Многие египтологи предполагали, что ступенчатая пирамида образовывала своеобразную "лестницу" для царя, чтобы подняться на небо, некоторые предполагали, что пирамиды защищали гробницы от воров.

Религиозные причины могли быть важным фактором. Мирослав Вернер, почётный профессор египтологии Карлового университета в Чешской Республике, сообщил Live Science в электронном письме, что "вероятно, за идеей строительства пирамид стояли религиозные причины".

Рост влияния культа солнца мог привести к желанию строить сооружения, которые уходили бы выше в небо. Вернер заметил, что в отрывке из текста, датируемого примерно 4400 годами, говорится: "Пусть небо сделает солнечный свет для вас сильным, пусть ты поднимешься к небу как Око Ра".

Массимилиано Нуццоло, научный сотрудник Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук в Варшаве, отметил, что интерес к солнечному культу возрос после строительства ступенчатой пирамиды.

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Построено на тысячелетия

Какими бы ни были причины строительства пирамид, египетские фараоны строили их более тысячелетия. Фараон Снеферу (правление около 2575–2551 гг. до н. э.) построил первые настоящие пирамиды (пирамиды с плоскими сторонами) в Дахшуре. Они состояли из изогнутой пирамиды (названной так из-за необычного угла) и Красной пирамиды (названной по своему цвету). Большая пирамида в Гизе, единственное из семи древних чудес света, все еще стоящее, была построена Хуфу (правление около 2551–2528 гг. до н. э.), тогда как Хефрен (правление примерно 2520–2494 гг. до н. э.) построил еще одну большую пирамиду вместе с Большим Сфинксом в Гизе.

"Непонятно, почему египетские фараоны прекратили строительство пирамид, но возможно причиной этого были проблемы безопасности. Несмотря на то, что их, вероятно, труднее ограбить, чем мастабы, египетские пирамиды были разграблены в давние времена, и фараоны, возможно, надеялись, что строительство их гробниц в Долине Царей усложнит их разграбление.", – пишет издание.

Напомним, в Израиле нашли клад в возрасте 1,4 тысячи лет.

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