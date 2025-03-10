Скільки потрібно буде платити за газ з 1 травня: названо тариф за 1 кубометр

Після завершення опалювального сезону, що триває до 30 квітня, українці продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Зокрема, для клієнтів "Нафтогазу" вартість залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про збереження фіксованих тарифів. За його словами, наразі в уряді не розглядають питання перегляду комунальних тарифів.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", – зазначив він.

Тариф на електроенергію також залишиться без змін. Після 1 травня українці й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за 1 кВт*год.

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Українці отримують платіжки за газ, в яких вказано неіснуючий борг

У компанії "Нафтогаз України" повідомили, що в платіжках за газ може бути вказано борг, навіть якщо його немає насправді. Такі ситуації часто виникають через помилки в унікальному особовому рахунку. Щоб запобігти цьому:

Перевірте, чи вказаний правильний номер особового рахунку.

Порівняйте його з номером у попередніх платіжках за газ, якщо оплата раніше була правильною.

Якщо ви здійснюєте оплату через касу або термінал, обов'язково перевірте всі реквізити перед підтвердженням платежу.

Для зручності користуйтеся офіційними банківськими сервісами, які автоматично відобразять правильний номер вашого рахунку.

"Буває, що оплата зроблена, а в платіжці з'являється борг. Часто причина – проста помилка в унікальному особовому рахунку. Таке трапляється навіть з найуважнішими, особливо, коли платиш поспіхом. Щоб уникнути цього, варто звірити всі дані перед сплатою", – дали пораду газовики.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 квітня 2025 року українським споживачам природного газу доведеться оплачувати додаткові суми, незважаючи на чинний мораторій, який фіксує вартість газу на період воєнного стану.

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