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Сколько нужно будет платить за газ с 1 мая: назван тариф за 1 кубометр

Анастасия Крыщук

Сколько нужно будет платить за газ с 1 мая: назван тариф за 1 кубометр
Каким будет тариф на газ с 1 мая. Источник: freepik

После завершения отопительного сезона, который длится до 30 апреля, украинцы продолжат платить за газ по действующим тарифам. В частности, для клиентов "Нафтогаза" стоимость останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о сохранении фиксированных тарифов. По его словам, сейчас в правительстве не рассматривают вопрос пересмотра коммунальных тарифов.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – отметил он.

Тариф на электроэнергию также останется без изменений. После 1 мая украинцы и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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Украинцы получают платежки за газ, в которых указан несуществующий долг

В компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что в платежках за газ может быть указан долг, даже если его нет на самом деле. Такие ситуации часто возникают из-за ошибок в уникальном лицевом счете. Чтобы предотвратить это:

  • Проверьте, указан ли правильный номер лицевого счета.
  • Сравните его с номером в предыдущих платежках за газ, если оплата ранее была правильной.
  • Если вы осуществляете оплату через кассу или терминал, обязательно проверьте все реквизиты перед подтверждением платежа.
  • Для удобства пользуйтесь официальными банковскими сервисами, которые автоматически отобразят правильный номер вашего счета.

"Бывает, что оплата сделана, а в платежке появляется долг. Часто причина – простая ошибка в уникальном лицевом счете. Такое случается даже с самыми внимательными, особенно, когда платишь в спешке. Чтобы избежать этого, стоит сверить все данные перед оплатой", – дали совет газовики.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 апреля 2025 года украинским потребителям природного газа придется оплачивать дополнительные суммы, несмотря на действующий мораторий, фиксирующий стоимость газа на период военного положения.

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