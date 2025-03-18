Скільки отримують пенсіонери в Україні та за кордоном: порівняння виплат

Пенсійне забезпечення – один із ключових аспектів соціальної політики будь-якої країни, адже саме від нього залежить добробут літніх людей. Враховуючи економічні та демографічні чинники, рівень пенсій у різних країнах суттєво відрізняється.

Проте питання фінансової стабільності у старості хвилює людей у всьому світі. УНІАН з'ясував, яку середню пенсію отримують українці у 2025 році та як ця сума співвідноситься з виплатами в інших державах.

Однак варто пам’ятати, що самі цифри не є повним відображенням рівня життя пенсіонерів, адже купівельна спроможність грошей може значно відрізнятися. Наприклад, у країнах із високою вартістю життя 800 євро можуть мати меншу реальну цінність, ніж 500 євро у регіонах з низькими цінами.

Середня пенсія в Україні у 2025 році

Станом на 2025 рік середній розмір пенсії в Україні становить 5789 гривень на місяць, що приблизно відповідає 128 євро (курс може змінюватися). При цьому чверть пенсіонерів – 26% – отримують виплати, що не перевищують 3000 гривень.

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Середня пенсія в Європі та Америці

У багатьох країнах світу визначити середній розмір пенсії складніше, ніж в Україні, оскільки тут працює кілька пенсійних систем. Окрім державних виплат, пенсіонери часто отримують доплати від роботодавців, різних фондів та інших джерел.

В середньому пенсія в Євросоюзі складає 1294 євро на місяць. Однак розміри виплат варіюються в залежності від країни – від 2762 євро в Ісландії до 226 євро в Болгарії.

Найвищі пенсії в ЄС отримують мешканці західних і північних європейських держав. В Ісландії, Люксембурзі, Норвегії, Данії, Швеції середня пенсія перевищує 2000 євро. У країнах, таких як Фінляндія, Бельгія, Швеція, Ірландія, Австрія та Нідерланди, пенсії коливаються від 1700 до 2000 євро.

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У багатьох європейських країнах пенсія складає близько 1000-1500 євро. Наприклад, середня пенсія в Німеччині – 1440 євро, у Франції, Іспанії та Італії вона практично така ж. У Великій Британії пенсіонери отримують близько 1135 євро на місяць.

У середземноморських країнах, таких як Кіпр, Греція, Португалія та Мальта, пенсії коливаються від 700 до 1000 євро. У східноєвропейських та балтійських країнах пенсії значно нижчі. Наприклад, в Чехії середня пенсія становить 600 євро, в Естонії – 569 євро, а в Латвії – 421 євро. У країнах, як Угорщина, Литва, Хорватія, Словаччина та Румунія, пенсії зазвичай складають близько 385 євро на місяць. В Польщі середня пенсія сягає 538 євро.

Найнижчі пенсії в Європі в Боснії та Герцеговині (237 євро), Болгарії (226 євро), Молдові (218 євро) та Албанії (131 євро).

Що стосується Сполучених Штатів, то середня пенсія для самотніх осіб у 2025 році становить близько 1907 доларів, а для подружніх пар – близько 3300 доларів. Однак пенсіонери в США мають доступ до різних додаткових джерел виплат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію отримуватимуть українці з зарплатою 8 000 грн.

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