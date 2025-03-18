Сколько получают пенсионеры в Украине и за рубежом: сравнение выплат: сравнение выплат

Пенсионное обеспечение – один из ключевых аспектов социальной политики любой страны, ведь именно от него зависит благосостояние пожилых людей. Учитывая экономические и демографические факторы, уровень пенсий в разных странах существенно отличается.

Тем не менее, вопрос финансовой стабильности в старости волнует людей во всем мире. УНИАН выяснил, какую среднюю пенсию получают украинцы в 2025 году и как эта сумма соотносится с выплатами других государств.

Однако следует помнить, что сами цифры не являются полным отражением уровня жизни пенсионеров, ведь покупательная способность денег может значительно отличаться. Например, в странах с высокой стоимостью жизни 800 евро могут иметь меньшую реальную ценность, чем 500 евро в регионах с низкими ценами.

Средняя пенсия в Украине в 2025 году

По состоянию на 2025 год, средний размер пенсии в Украине составляет 5789 гривен в месяц, что примерно соответствует 128 евро (курс может меняться). При этом четверть пенсионеров – 26% – получают выплаты, не превышающие 3000 гривен.

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Средняя пенсия в Европе и Америке

Во многих странах мира определить средний размер пенсии сложнее, чем в Украине, поскольку здесь работают несколько пенсионных систем. Кроме государственных выплат, пенсионеры часто получают доплаты от работодателей, разных фондов и других источников.

В среднем пенсия в Евросоюзе составляет 1294 евро в месяц. Однако размеры выплат варьируются в зависимости от страны – от 2762 евро в Исландии до 226 евро в Болгарии.

Самые высокие пенсии в ЕС получают жители западных и северных европейских государств. В Исландии, Люксембурге, Норвегии, Дании, Швеции средняя пенсия превышает 2000 евро. В странах, таких как Финляндия, Бельгия, Швеция, Ирландия, Австрия и Нидерланды, пенсии колеблются от 1700 до 2000 евро.

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Во многих европейских странах пенсия составляет около 1000–1500 евро. К примеру, средняя пенсия в Германии – 1440 евро, во Франции, Испании и Италии она практически такая же. В Великобритании пенсионеры получают около 1135 евро в месяц.

В средиземноморских странах, таких как Кипр, Греция, Португалия и Мальта, пенсии колеблются от 700 до 1000 евро. В восточноевропейских и балтийских странах пенсии значительно ниже. К примеру, в Чехии средняя пенсия составляет 600 евро, в Эстонии – 569 евро, а в Латвии – 421 евро. В странах, как Венгрия, Литва, Хорватия, Словакия и Румыния, пенсии обычно составляют около 385 евро в месяц. В Польше средняя пенсия составляет 538 евро.

Низкие пенсии в Европе в Боснии и Герцеговине (237 евро), Болгарии (226 евро), Молдове (218 евро) и Албании (131 евро).

Что касается Соединенных Штатов, то средняя пенсия для одиноких в 2025 году составляет около 1907 долларов, а для супружеских пар – около 3300 долларов. Однако пенсионеры в США имеют доступ к разным дополнительным источникам выплат.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию будут получать украинцы и с зарплатой 8 000 грн.

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